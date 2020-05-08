БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
339 1

Комитет Рады завершил подготовку "антиКоломойского" законопроекта к голосованию

Комитет Рады завершил подготовку

На сегодняшнем заседании Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы Комитета Ярослав Железняк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество – 241 правка. 11 поправок отклонено… Дорога законопроекту к голосованию Радой в целом 13 мая открыта", – сообщил депутат.

Читайте также: Верховный суд отложил рассмотрение дела "Приватбанка" до 15 июня

Как сообщалось, в минувшую пятницу Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении для так называемого "антиКоломойского" законопроекта.

Перед этим президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Автор: 

законопроєкт (1668) Коломойський Ігор (1772) Приватбанк (1781) Железняк Ярослав (88)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект пану президенту и его команде!
показати весь коментар
08.05.2020 16:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 