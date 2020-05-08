Комитет Рады завершил подготовку "антиКоломойского" законопроекта к голосованию

На сегодняшнем заседании Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы Комитета Ярослав Железняк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество – 241 правка. 11 поправок отклонено… Дорога законопроекту к голосованию Радой в целом 13 мая открыта", – сообщил депутат.

Читайте также: Верховный суд отложил рассмотрение дела "Приватбанка" до 15 июня

Как сообщалось, в минувшую пятницу Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении для так называемого "антиКоломойского" законопроекта.

Перед этим президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон