"Укроборонпром" передал военным 300 единиц бронетехники с начала года

В течение января-мая 2020 года предприятия бронетанкового дивизиона ГК "Укроборонпрома" передали Министерству обороны Украины более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко, передает БизнесЦензор.

"В целом за первый квартал 2020 года предприятиями, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники "Укроборонпрома", выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это рост примерно в 2,5 раза! Нашими чемпионами стали Киевский бронетанковый завод, завод им. Малышева и Харьковское КБ машиностроения им. А. Морозова - эти предприятия продемонстрировали наиболее заметное увеличение товарного производства продукции, в том числе благодаря смене руководства этих заводов и новым подходам к управлению, которые инициировал "Укроборонпром", - сообщил Фоменко.

В частности, в январе-апреле 2020 году объем товарного выпуска на этих предприятиях составил:

ГП "Киевский бронетанковый завод" - 406 млн грн, что почти в 4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 25 отремонтированных танков Т-72, ​​в марте - 6 капитально-отремонтированных Т-72 и в мае - 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

ГП "Завод им. Малышева" - 301 млн грн, в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, в текущем году на заводе Малышева изготовлено 26 танковых двигателей: в январе - 6, в феврале и марте - по 10 в месяц.

ГП "ХКБМ" - 391 млн грн, в 1,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 4 бронетраспортера БТР-4Е, в феврале 3, в марте - 4, и в апреле - 5 бронемашин.

"Сейчас идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями концерна с Министерством обороны Украины уже в рамках нового гособоронзаказа. Мы ожидаем, что, несмотря на карантин, сохраним темпы производства на ключевых предприятиях, задействованных в ГОЗ. А для того, чтобы в дальнейшем работа бронетанковых предприятий "Укроборонпрома" становилась еще более эффективной, мы работаем над стратегией создания государственной бронетанковой бизнес-единицы, которая объединит предприятия, осуществляющие ремонт техники, изготовление компонентов, проведение исследований и создание конечного продукта. Это будет полный производственный цикл", - рассказал Фоменко о планах трансформации концерна.

В "Укроборонпроме" готовятся к созданию как минимум 6 отраслевых групп акционерных компаний государственной собственности: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. В результате реформы сам концерн как "квазиминистерство" будет ликвидирован.