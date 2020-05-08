Убытки "Николаевгаза" с начала года превысили 90 миллионов

За первые четыре месяца 2020 года убытки АО "Николаевгаз" составили 91 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, отрицательный результат объясняется тем, что в первом полугодии текущего года утвержденные НКРЭКУ тарифы на доставку газа покрывают только 70% себестоимости услуги, передает БизнесЦензор.

Так, в конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Однако действующий тариф в первой половине 2020 года все еще является убыточным для компании.

"Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, замену изношенного оборудования и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки", – отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что сейчас полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

Кроме того, усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За четыре месяца потребители оплатили только 65% предоставленных услуг.

При этом АО "Николаевгаз" продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойность газоснабжения в режиме карантина.

"В прошлом месяце мы ликвидировали шесть утечек газа на межпоселковых подземных газопроводах высокого давления, отведя угрозу прекращения газоснабжения для 8,5 тысяч домохозяйств. Мы в первую очередь направляем средства на осуществление таких ремонтно-восстановительных работ, в то время, как большинство плановых работ находятся в режиме простоя и ожидания из-за недостатка финансирования", – сообщил технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

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В компании отмечают, что начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Николаевгаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести предприятие максимально близко к точке безубыточности.

Напомним, АО "Николаевгаз" – единственная на территории Николаевской области компания-лицензиат по распределению природного газа. Предприятие эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов. Годовой объем распределения природного газа составляет почти 500 млн. куб. м газа.

Общий уровень газификации Николаевской области – 72%. "Николаевгаз" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. семей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.