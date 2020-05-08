Минэнерго подготовило изменения в механизм PSO на рынке электроэнергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает внести изменения в действующий механизм публичных специальных обязательств (PSO) на рынке электроэнергии.

Об этом заместитель министра Юрий Бойко сообщил в ходе селекторного совещания в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, министерство предлагает снизить для НАЭК "Энергоатом" долю продажи электроэнергии в рамках PSO до 80% с действующих 85%.

По словам замминистра, такое изменение позволит увеличить долю продажи "Энергоатомом" электроэнергии по двусторонним договорам, снизить профицит электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), а также улучшить финансовое состояние компании.

Долю электроэнергии, которую по ПСО реализует ЧАО "Укргидроэнерго", предлагается оставить на действующем уровне (35%), однако планируется исключить из обязательств гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).

"По нашему мнению, это (включение ГАЭС в механизм ПСО, – ред.) было методологической ошибкой – режим работы ГАЭС и механизм ПСО регулярно входили в конфликт, приводя к финансовому разбалансу, что в условиях колоссального снижения водности еще больше ухудшало и без того сложную ситуацию компании", – добавил Бойко.

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Кроме того, предлагается разрешить госпредприятию "Гарантированный покупатель" продавать нереализованные для нужд населения объемы электрической энергии по двусторонним договорам.

"Этот шаг также позволит оживить сегмент двусторонних договоров. Мы рассчитываем на снижение профицитных явлений на РСВ, которые, безусловно, деформируют ценовую политику на данном сегменте", – добавил замминистра.

Среди изменений в положения о ПСО министерство также предлагает снять ценовые ограничения на продажу электроэнергии "Гарантированным покупателем" на организованных сегментах рынка. Речь идет, в частности, об ограничениях, согласно которым "Гарантированный покупатель" в настоящее время в своей заявке на продажу электроэнергии ВИЭ на РСВ указывает цену, которая не превышает 1 536,17 грн/МВт-ч, что соответствует 75% верхнего price-cap на рынке (2048,23 грн/МВт-ч).

Замминистра уточнил, что указанные меры являются фрагментом комплексного подхода и не позволяют решить все проблемы, которые существуют на рынке. Однако выполнение обозначенных мероприятий позволит стабилизировать ситуацию.

Как сообщалось, 30 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла почти в три раза верхнюю границу цены, по которой госпредприятие "Гарантированный покупатель" может выставлять на продажу на рынке "на сутки вперед " (РСВ) "зеленую" электроэнергию, – с 566,7 грн до 1536,17 грн за МВт-ч.