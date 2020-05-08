Власти Львова отказались возобновлять работу парикмахерских, салонов красоты и магазинов одежды

Власти Львова отсрочили возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви в городе в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook, передает БизнесЦензор.

"12 мая мы созываем внеочередное заседание комиссии. Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области", – написал Садовой после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, по словам мэра, с 11 мая будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать: все эти меры возможны только при строгом соблюдении протоколов", – написал Садовый.

По данным городского штаба, во Львове за последние сутки зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине – 65 инфицированных. Рост заболеваемости фиксируется с 4 мая.

Как сообщалось, ранее Кабмин обнародовал постановление №343 от 4 мая, которым карантинные ограничения ослаблены с 12 мая.

В том числе разрешена работа магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов, а также детских площадок и прибрежных зон отдыха.