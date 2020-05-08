"Нафтогаз" назначил главного исполнительного директора

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации группы.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, Отто Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности, для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов", – сказано в сообщении.

До прихода в "Нафтогаз" в начале этого года Ватерландер был старшим партнером в McKinsey&Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше – партнером по энергетическому направлению в Booz&Company.

Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

"Отто Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы "Нафтогаз" за время, когда он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет "Нафтогазу" стать для акционера партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы", – прокомментировал назначение глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщалось, бывший старший партнер в компании McKinsey&Company Отто Ватерландер был назначен исполнительным директором по трансформации группы компаний НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2020 года.

Должности исполнительного директора группы "Нафтогаз" занимает Юрий Витренко.