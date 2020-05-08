Нацбанк представит законопроект о финансовых компаниях до конца месяца

Национальный банк Украины намерен в ближайшие два месяца представить необходимые для дальнейшей реализации закона "О сплите" законопроекты: в мае будут завершены законодательные предложения по работе финансовых компаний, в июне – о страховых компаниях и кредитных союзах.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе онлайн-заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В мае будет закон о финкомпаниях, а в июне – о страховых и о кредитных союзах", – сказал Смолий, добавив: эти законы нужно принять до 1 января 2021 года.

В то же время глава комитета Даниил Гетманцев подчеркнул необходимость подать эти законопроекты в ближайшее время: "У нас уже первая декада мая заканчивается – никакого текста нет, мы не будем переносить эти сроки и дальше".

Как сообщалось, Верховная Рада 12 сентября 2019 года приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (№1069-2).

Согласно документу, НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 года являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в осуществлении полномочий и выполнении функций госрегулирования и надзора в сфере рынков финансовых услуг в пределах полномочий, установленных законом "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Национальный банк Украины со 2 марта 2020 года начал тестирование процесса представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.