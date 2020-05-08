Бюджетные учреждения Черниговщины не рассчитались за 30% потребленного газа

Общий долг бюджетных учреждений и организаций Черниговской области за потребленный в первом квартале 2020 года газ достигает 7 млн грн.

Задолженность по оплате потребленного газа имеют 266 бюджетных учреждений и организаций Черниговщины, передает БизнесЦензор со ссылкой на ООО "Черниговгаз Сбыт".

"В первом квартале 2020 года все бюджетные учреждения области потребили газа на 23,9 млн грн. В апреле уровень расчетов бюджетных организаций перед ООО "Черниговгаз Сбыт" составляет 69,5%", – отмечается в сообщении.

По данным компании, среди крупнейших должников в области оказались:

Отдел образования, детей, молодежи и спорта Варвинского поселкового совета, который задолжал более 700 тыс. грн; Новобелоуский сельский совет Черниговского района с долгом 461 тыс. грн; Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Черниговской области с 173 тыс. грн долга.

"Проблема задолженности этих организаций решается в судебном порядке. Если долги не будут оплачены, ООО "Черниговгаз Сбыт" будет вынуждено прекратить им поставки газа", – предупредили в компании.