Беларусь введет масочный режим на авиатранспорте

Авиакомпания "Белавиа" анонсировала введение обязательного требования ношения маски с 11 мая в качестве дополнительных мер безопасности.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Оно распространяется на всех пассажиров старше 6 лет. Путешественники должны надевать маску по приезду в аэропорт и быть в ней во время прохождения регистрации, контроля безопасности, посадки в самолет и на борту воздушного судна.

Снять это средство защиты можно будет только во время приема пищи в полете.

При этом пассажиры должны самостоятельно обеспечить наличие маски, в противном случае их не пустят в самолет и снимут с рейса.

"Белавиа" осталась одной из немногих авиакомпаний на постсоветском пространстве, которая не прекращала выполнять регулярные рейсы.

Сокращенное расписание авиаперевозчика включает маршруты из Минска в Стамбул, Стокгольм, Париж, Рим, Мюнхен, Хельсинки, Франкфурт, Лондон, Ереван, Амстердам, Милан, Прагу, Барселону, Таллинн. В конце апреля "Белавиа" открыла новый рейс в Вену.