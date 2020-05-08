БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 743 4

Нацбанк увеличил покупку валюты в 2 раза

Нацбанк увеличил покупку валюты в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $159,1 млн было куплено в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), еще $40 млн регулятор приобрел путем проведения интервенции по наилучшему курсу.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,27 млрд тогда как продал $2,79 млрд.

Как сообщалось, за предыдущую неделю с 27 по 30 апреля Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн.

За неделю с 21 по 24 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн.

За неделю с 13 по 17 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн.

Автор: 

валюта (2245) курс (1551) Міжбанк (328) НБУ (9407)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это как в анекдоте - сло подержали, а пальчики жирные остались?
Или мы снова идем на 20 грн за бакс?
А по 16 за бакс слабо?
показати весь коментар
09.05.2020 02:19 Відповісти
Це ми йдемо до 40 грн. за бакс, а НБУ скупляє бо знає. що ще трохи і прийдеться цей бакс віддавати кредиторам за борги або продавати під час ажіотажного попиту тим самим вирівнюючи коливання гривні.
показати весь коментар
09.05.2020 17:55 Відповісти
хотується до валютних раллі
показати весь коментар
10.05.2020 12:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 