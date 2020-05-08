Нацбанк увеличил покупку валюты в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $159,1 млн было куплено в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), еще $40 млн регулятор приобрел путем проведения интервенции по наилучшему курсу.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,27 млрд тогда как продал $2,79 млрд.

Как сообщалось, за предыдущую неделю с 27 по 30 апреля Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн.

За неделю с 21 по 24 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн.

За неделю с 13 по 17 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн.