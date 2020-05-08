"Укроборонпром" начал реорганизацию концерна. ИНФОГРАФИКА

Госконцерн "Укроборонпром" по результатам проведенного триаж-анализа намерен реструктуризировать 50 предприятий с совокупным чистым доходом 4,9 млрд грн (12% всех доходов концерна), еще 28 с общим чистым доходом 29 млн грн, будут переданы в управление Фонда госимущества Украины и других госорганов.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по трансформации концерна Роман Бондарь, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

"Триаж-анализ – это комплексная оценка 137 предприятий концерна по девяти параметрам, который показал реальное состояние предприятий оборонной отрасли, позволил выделить жизнеспособные и определиться с приоритетностью реорганизации проблемных", – рассказал Бондарь.

По его словам, по результатам триажа-анализа в "Укроборонпроме" создали три условные группы компаний: для развития, оздоровления (реструктуризации) и переподчинения.

Программы реструктуризации 50 предприятий (13,9 тыс. работников – 20% общей численности), в частности, будут включать, в том числе, перенос производства, лишение избыточных активов, вывод из банкротства и выплату долгов перед работниками, государством и кредиторами.

"После этого они будут присоединены к новосозданным бизнес-единицам из "группы развития", – отметил Бондарь.

В "группу развития" включены 38 предприятий с совокупным чистым доходом 35 млрд грн (88% дохода концерна), на которых работают 53,6 тыс. работников (80% общего количества). Они войдут в шесть отраслевых бизнес-единиц: ракетостроительную, авиационную, авиаремонтную, бронетанковую, радарных и морских систем.

Вместе с тем, отмечает Бондарь, на 28 предприятиях "группы переподчинения", которые будут переданы ФГИ и другим госорганам, работают всего 253 человека, а предприятия не ведут экономической деятельности, давно не выполняют гособоронзаказ.

"В частности, мы уже передали пакеты документов 21 "мертвого" предприятия в ФГИ. Два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство, пять – на ликвидацию. Еще есть 21 предприятие на оккупированных территориях, которые, по нашему мнению, могут быть подчинены профильному министерству, однако для этого нужна определенная законодательная рамка, которой пока нет", – рассказал Бондарь.

Он уточнил, что в целом из 116 работающих предприятий госконцерна к финансово стабильным можно отнести 33, еще 27 финансово неустойчивы, 56 – в плохом финансовом состоянии.

"Всего 29 предприятий "Укроборонпрома" заработали 88% чистого дохода концерна за 2016-2019 годы, средний коэффициент износа основных средств к началу 2020 года составил 63%. При этом очень много избыточного имущества: общая площадь земучастков в пользовании 5,5 тыс. га, площадь недвижимости – 11,3 млн кв. м. Поэтому начат второй этап реформы – реструктуризации и оздоровления активов", – отмечает Бондарь.

Как сообщалось, реформа "Укроборонпрома" предусматривает создание шести отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна по принципу отраслевой синергии компетенций и затем – ликвидацию самого госконцерна.