Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона
В мире насчитывалось 4 млн 7,819 тысяч человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил ресурс Woldometer, отслеживающий статистику по важнейшим мировым событиям.
Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.
Число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 человек.
По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,32 млн случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 529 человек. Рост за сутки составил, соответственно, 27 421 и 1 601.
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гриппа, в течение которых инфекция поражает примерно 5-15% населения." Набираю " численность населения "северного полушария" Читаю" Поскольку Северное полушарие имеет большую площадь суши, чем Южное полушарие, нет ничего удивительного в том, что здесь находятся крупнейшие города мира и проживает значительная часть населения планеты (более 6,5 миллиарда человек или около 90% от всего населения Земли)" Беру среднюю оценку ежегодной "заболеваемости" гриппом-10%.(5-15) Получается 650 млн.человек ежегодно переболевают гриппом(650000-умирает в 2019г-данные ВОЗ) только в северном полушарии ежегодно. Сравниваем 650 млн заболевших в прошлом году и 4 млн."вирусных инфекций" в этом году. ?????????????????? Источник: https://biz.censor.net/n3194477