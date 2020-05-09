Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона

В мире насчитывалось 4 млн 7,819 тысяч человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил ресурс Woldometer, отслеживающий статистику по важнейшим мировым событиям.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 человек.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,32 млн случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 529 человек. Рост за сутки составил, соответственно, 27 421 и 1 601.