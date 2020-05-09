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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона

В мире насчитывалось 4 млн 7,819 тысяч человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил ресурс Woldometer, отслеживающий статистику по важнейшим мировым событиям.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 человек.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,32 млн случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 529 человек. Рост за сутки составил, соответственно, 27 421 и 1 601.

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В мире насчитывалось 4 млн 7,819 тысяч человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил ресурс Woldometer,////////////////////// Перешел на ресурс Woldometer(бегающие цифры в реальном времени) Там указано что число всех инфицированных вирусными инфекциями в мире 4млн.600тыс. При копировании этой ссылки всплыло что это оценка WHO, Перехожу на сайт WHO- читаю "Из-за изменений данных и некоторых методах последние оценки не сопоставимы с ранее опубликованными оценками ВОЗ.??????????? Набираю "оценки ВОЗ заражения гриппом и ОРВИ" Читаю "В Северном полушарии ежегодно осенью и зимой происходят эпидемии
гриппа, в течение которых инфекция поражает примерно 5-15% населения." Набираю " численность населения "северного полушария" Читаю" Поскольку Северное полушарие имеет большую площадь суши, чем Южное полушарие, нет ничего удивительного в том, что здесь находятся крупнейшие города мира и проживает значительная часть населения планеты (более 6,5 миллиарда человек или около 90% от всего населения Земли)" Беру среднюю оценку ежегодной "заболеваемости" гриппом-10%.(5-15) Получается 650 млн.человек ежегодно переболевают гриппом(650000-умирает в 2019г-данные ВОЗ) только в северном полушарии ежегодно. Сравниваем 650 млн заболевших в прошлом году и 4 млн."вирусных инфекций" в этом году. ?????????????????? Источник: https://biz.censor.net/n3194477
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11.05.2020 17:46 Відповісти
P.S Извиняюсь..Уточнение не 4 млн,а 4 млн.600тыс всех больных "вирусными инфекциями". Пусть 5 млн.для ровного счета. А Это ОРВИ,грипп,туберкулез,гепатит,СПИД и т.п. Поскольку сезон "осень-зима закончен,то 500 млн.(650-150 млн для ровного счета)заболевших в прошлом сезоне и 5 млн в этом,только в Северном полушарии -не считая южного????????
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11.05.2020 18:08 Відповісти

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