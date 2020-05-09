Украина завершила весенний посев зерновых

В Украине завершился посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы, в целом засеяно 86% прогнозируемых площадей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщает БизнесЦензор.

"Аграрии посеяли 2 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Полевые работы проведены на площади 13,3 млн га, что составляет 86% к прогнозу посева (15,5 млн га). Завершен сев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свеклы", - сообщает министерство.

Посеяно: яровой пшеницы – 184,3 тыс. га; ярового ячменя – 1,5 млн га; овса – 186,3 тыс. га; гороха – 281,6 тыс. га; кукурузы – 4,6 млн га с 5,38 млн га; сахарной свеклы – 206,6 тыс. га; подсолнечника – 5,3 млн га и с 6,2 млн га; сои – 942,6 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

В министерстве отметили, что лидерами по темпам засева этой недели были агропроизводители Запорожской (319 тыс. га), Днепропетровской (218 тыс. га) и Полтавской (200 тыс. га) областей.

По обновленному прогнозу Минэкономики, согласно данным регионов, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом - до 15,5 млн га. При этом в структуре посевов яровой группы возрастет доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и сахарной свеклы.