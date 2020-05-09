БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
1 742 0

Минздрав Украины начал подготовку ко второй волне коронавируса

Минздрав Украины начал подготовку ко второй волне коронавируса

Министерство здравоохранения уже начало подготовку системы здравоохранения к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

По его словам, на сегодня в Украине есть 26 тысяч коек для приема больных коронавирусом, из которых занято только 3 тысячи.

"Сейчас пустые кровати - это 26 тысяч и 2, 5 тысяч аппаратов ИВЛ. Заняты - 3 тысячи коек и около 60-ти человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть у нас 10% занятости тех коек, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации", - рассказал Ляшко.

Ляшко заявил, что состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19 в Украине может затянуться

карантин (2077) МОЗ (1447) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 