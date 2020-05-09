Еврокомиссия предлагает продлить запрет на поездки в ЕС до 15 июля

Еврокомиссия предложила странам Шенгенской зоны продлить до 15 июня ограничение на "необязательные поездки", сообщает пресс-служба ЕК.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Также комиссия призвала продолжать сохранять ограничения на внешних границах, "чтобы минимизировать риск распространения коронавируса".

"Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и шенгенского пространства продлить ограничения на необязательные путешествия на 30 дней — до 15 июня. Хотя отдельные страны ЕС и шенгенского пространства принимают предварительные действия для облегчения мер по сдерживанию пандемии, ситуация остается хрупкой — как в Европе, так и за ее пределами", — говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия считает, что отмена ограничений должна быть поэтапной. Внутренний контроль предлагается снимать "постепенно и скоординированно". На втором этапе будут сниматься ограничения на внешних границах.