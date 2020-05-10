Зеленский пообещал не блокировать выезд заробитчан

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы никому ничего не блокируем ... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять ... Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский.

"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином состоится, его не выбросят на улицу", - сказал президент.

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша. "Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу через коронавирус в других странах.