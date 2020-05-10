Зеленский пообещал не блокировать выезд заробитчан
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.
Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.
"Мы никому ничего не блокируем ... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять ... Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский.
"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином состоится, его не выбросят на улицу", - сказал президент.
Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша. "Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу через коронавирус в других странах.
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Об этом посольство Великобритании сообщает на своей странице https://www.facebook.com/ukinukraine/photos/a.268284779859045/3153867161300778/ в Facebook , информирует http://www.censor.net/ Цензор.НЕТ .Источник: https://censor.net/n3194605"
Кому я маю вірити Посольству Великобританії чи Зеленському , який за рік президентства ні слова правди не сказав.