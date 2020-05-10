Mazda ищет кредиты на $3 миллиарда для преодоления пандемии

Компания Mazda Motor запросила кредиты на $2,8 млрд у трех больших банков Японии, чтобы справиться со сложной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Mazda пришлось, как и другим автопроизводителям, за последние несколько месяцев сократить или остановить производство на своих заводах. Финансовые результаты автопроизводитель должен объявить 14 мая.

Продажи автомобилей и баланс Mazda были слабыми еще до начала пандемии.