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Mazda ищет кредиты на $3 миллиарда для преодоления пандемии

Mazda ищет кредиты на $3 миллиарда для преодоления пандемии

Компания Mazda Motor запросила кредиты на $2,8 млрд у трех больших банков Японии, чтобы справиться со сложной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Mazda пришлось, как и другим автопроизводителям, за последние несколько месяцев сократить или остановить производство на своих заводах. Финансовые результаты автопроизводитель должен объявить 14 мая.

Продажи автомобилей и баланс Mazda были слабыми еще до начала пандемии.

Японія (543) Mazda (17)


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