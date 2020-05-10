Мировые автопроизводители начали запуск заводов в Европе

После ослабления карантинных мер в европейских странах автопроизводители начали возобновлять производства, остановленные из-за эпидемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В ближайшие недели компании планируют постепенно запускать производственные площадки, в то время как снятие санитарных ограничений позволит открываться дилерским центрам, что должно восстанавливать спрос на автомобили.

Volkswagen возобновил производство на заводе в Вольфсбурге на прошлой неделе. Производство началось с 10–15% от нормального выпуска и постепенно увеличится до 40%, сообщила компания. Постепенно начнут работать заводы в Португалии, Испании, России, Южной Африке и Северной и Южной Америке. Входящие в VW Group компании Porsche, Lamborghini и Bugatti возобновили работу с 4 мая.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) первым запустила 27 апреля завод Sevel в Атессе (Италия, СП с PSA Group), производящий коммерческие фургоны. Также компания возобновила предсерийное производство электрической версии Fiat 500 на заводе в Мирафиори. Ferrari перезапустила производство в Модене постепенно с 4 по 8 мая. Остальные заводы FCA, включая производства марок Alfa Romeo и Maserati, начнут работу в конце мая и начале июня.

Французская PSA запустила первый этап частичного возобновления производства с 4 по 11 мая, площадки во Франции начнут работать с 11 мая, когда в стране пройдет первый этап ослабления карантина. Румынский автопроизводитель Dacia, принадлежащий французской Renault, возобновил работу в начале недели. Завод компании в Словении откроется 11 мая. Площадки во Франции начали перезапускать на этой неделе.

Volvo перезапустила заводы в Швеции, где не вводились жесткие меры карантина, 20 апреля. Ford Motor запустил основные европейские производства с 4 мая. Заводы Mercedes-Benz постепенно запустили производство с 4 по 8 мая. BMW планирует запустить завод в Дингольфинге (Германия) 11 мая, остальные немецкие предприятия – 18 мая.

Работники автопредприятий обеспечены масками и дезинфицирующим гелем для рук, проходные и цеха оборудованы дистанционными сканерами температуры, рабочие места разделены щитами из плексигласа, инструмент обрабатывается дезинфицирующим составом после каждой смены, объясняют производители. Новые санитарные протоколы регламентируют поведение сотрудников даже во время перерывов. Тем не менее в четверг 7 мая по решению суда был остановлен завод Renault в Сандовиле – местный профсоюз пожаловался в суд на недостаточность санитарных мер.

Позже остальных откроются производства в Великобритании, где пандемия коронавируса пока едва пошла на спад. Jaguar Land Rover планирует поэтапно возобновить производство с 18 мая, первым в рабочий режим вернется предприятие в Солихалле (Великобритания) параллельно с заводами компании в Словакии и Австрии. На туже дату намечен перезапуск завода Mini в Оксфорде.

Toyota пока не объявила о сроках открытия британского завода, но предприятие компании во Франции работает в ограниченном режиме с конца апреля. Rolls-Royce возобновил производство на этой неделе. Bentley перезапустит производство в Великобритании 11 мая.

Кроме усложнения санитарных мер перезапуску нормальной работы автопроизводителей мешает неопределенность со спросом на автомобили. Введение карантинных мер и закрытие автосалонов привело к рекордному падению продаж автомобилей в Европе. В марте они снизились на 52%, и почти полностью продажи машин прекратились в апреле: на 96% они сократились в Испании, на 98% – в Италии, на 97% – в Великобритании, на 89% – во Франции. В Германии продажи в апреле упали на на 61%. Никто не ждет полного возврата к нормальным показателям рынка сразу же после ослабления санитарных ограничений, говорят представители компаний. Пока правительства, например Германии и Франции, отложили до середины лета принятие экстренных мер поддержки спроса на авторынке, о которых просили автопроизводители.

Кризис пандемии коронавируса пришел в сложное для автопроизводителей время. Компании наращивают инвестиции в электромобили, для того чтобы соответствовать ужесточающимся нормам выбросов вредных веществ. Прибыль от продажи традиционных транспортных средств необходима им для финансирования этих инвестиций, отмечает Reuters. Так, BMW уже объявила, что для экономии средств приостановит некоторые инвестиции, в том числе в проект завода в Венгрии, который будет отложен на год.