Google и Facebook разрешили работникам работать из дома до конца года

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил в письме сотрудникам компании, что те должны быть готовы работать из дома до октября и, возможно, даже до конца года, сообщает Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Представитель Google подтвердил, что большинство сотрудников компании должны будут работать из дома вплоть до 2021 г. При этом те, кому необходимо будет вернуться в офис, смогут сделать это в июне – июле, пишут The Information и Business Insider со ссылкой на источники.

Facebook также в четверг объявил сотрудникам, что они могут работать удаленно до конца года. Компания не планирует открывать свои офисы раньше 6 июля.

Головные офисы Facebook и Google находятся в Калифорнии. Коронавирус в штате обнаружен у 62 498 человек, 2563 больных умерли, сообщает The New York Times. Общее число больных в США, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 1,2 млн человек.

30 апреля Amazon разрешил сотрудникам на должностях, которые допускают "эффективную работу из дома", не выходить на работу в офис до 2 октября. Microsoft также позволит сотрудникам работать из дома до октября, сообщал Business Insider. Разрешение не будет действовать для работников, чье присутствие необходимо для работы Microsoft, а также если местные власти потребуют обратного.