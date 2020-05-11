Три авиакомпании возобновят рейсы в Украину с конца мая

Авиакомпании Wizz Air, Lufthansa и Czech Airlines возобновят рейсы из Украины с конца мая — начала июня.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги и в Прагу 24 мая.

Czech Airlines информирует, что уже с 24 мая из Киева будет 7 рейсов в неделю, а с 25 мая - 3 рейса в неделю из Одессы.

В то же время венгерская авиакомпания Wizz Air с 23 мая начала бронирования билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Также немецкая авиакомпания Lufthansa 1 июня возобновляет перевозки из Украины.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.