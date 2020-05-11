Саудовская Аравия приостанавливает выплату прожиточного минимума и повышает НДС

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение сообщение государственного информационного агентства.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Выплата пособия прожиточного минимума будет приостановлена с 1 июня, а налог на добавленную стоимость будет увеличен с 5% до 15% с первого июля", — говорится в сообщении.

По словам министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана, такие меры болезненны, но необходимы "для поддержания финансовой и экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе ... и преодоления беспрецедентного коронавирусного кризиса с наименьшим возможным ущербом".

Экономика крупнейшего в мире экспортера нефти пострадала из-за падения спроса на энергоносители и мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса. По последним данным, в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 37 тыс. человек, 239 погибли.