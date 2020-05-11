В Польше не видят возможности замены украинских заробитчан местными работниками

Председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше - Real SA Анджей Гайовничек считает, что польские рабочие не смогут заменить украинских заробитчан.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Это все иллюзия. Очевидно, что нет. Моя компания в настоящее время ограничивает производство, не имеет возможности работать, поскольку не хватает работников. Я постоянно выставляю объявления о трудоустройстве. Мне сейчас нужны 30-40 рабочих, но желающих нет. Возможно, они появятся через 2-3 месяца, но сейчас нету", - сказал он.

По его словам, не каждый согласится работать в поле, в холодильных помещениях, поскольку это тяжелый труд. "Понятно, что все хотели бы сидеть в офисах. К выполнению тяжелой физической работы нет много желающих", - сказал Гайовничек.

Он также рассказал, что польское правительство пошло на встречу польскому бизнесу и разрешило въезжать украинским работникам. "По нашей просьбе, украинским работникам разрешено въезжать в Польшу", - сказал бизнесмен.

"Без украинцев невозможно успешно пройти сезон сбора клубники. Я себе этого не представляю", - добавил он.