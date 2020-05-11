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Зеленский выступил за предоставление кредитных каникул малому бизнесу

Зеленский выступил за предоставление кредитных каникул малому бизнесу

Президент Владимир Зеленский выступает за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - сказал Зеленский.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысбезработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.

Зеленський Володимир (2540) кредит (3344) кредитори (113)


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ну что блин за президент , то самолет , то выступил за ...(механизмы, порядок,)пиарится так что тошно- то рабы ему нужны на холяву дорогу строить. возмите депутатов , кабмин и идите стройте .уже жрете наш хлеб(( хотя вы не наш едите) вы сирот обьедаете и пенсионеров, не один нормальный с вами не связуеться) молчите. вы даже людям не дали попасть домой к детям (карантин они вели) Голобородько ты ......фу.
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12.05.2020 08:09 Відповісти

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