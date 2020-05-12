Маск возобновит работу завода Tesla в Калифорнии вопреки запрету

Американская Tesla возобновит работу за своего завода в Калифорнии, несмотря на санитарные запреты, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передает БизнесЦензор, об открытии предприятия написал в своем Twitter гендиректор и основатель компании Илон Маск.

Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", – заявил предприниматель.

Как отмечают Ведомости, во Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работает около 10 тысяч человек. Местные власти накануне предписали заводу оставаться закрытым из-за эпидемии коронавируса.

В письме компании к сотрудникам завода говорится, что на предприятии сделано все, чтобы "сохранить безопасность, когда вы вернетесь". Tesla подала в субботу иск к властям округа Аламеда, в котором обвинила их в нарушении законодательства Калифорнии и потребовала снять ограничения на работу предприятия.

Сам Маск пригрозил в своем твите покинуть штат и перенести производство в Техас или Неваду.

11 мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Калифорния должна сделать все необходимое, чтобы помочь производителю электромобилей вновь открыть свой единственный американский автомобильный завод, если она хочет сохранить компанию на своей территории.

Производство на заводе во Фримонте приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу. В США заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, свыше 80 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.

Tesla была основана Маском в 2003 г. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься выпуском энергонакопительных систем собственной разработки. Помимо завода в Калифорнии Tesla построила автозавод в Шанхае и начала строительство еще одного в Берлине.