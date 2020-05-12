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Украинские АЭС сократили производство электроэнергии до исторических минимумов

Украинские АЭС сократили производство электроэнергии до исторических минимумов

Мощность генерации атомных электростанций Украины в воскресенье, 10 мая, упала до исторического минимума в 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС на 13,84 тысяч МВт, свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

Второе воскресенье мая Мощность АЭС, тыс МВт Доля атомной генерации, %
10.05.2015 8,77 49,7
08.05.2016 7,77* 48,6
14.05.2017 10,13 59,4
13.05.2018 8,12 49,7
12.05.2019 9,71 57,4
10.05.2020 7,41 49,6

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботе мая в последние годы.

Вторая суббота мая Мощность АЭС, тыс МВт  Доля атомной генерации, %
09.05.2015 9,47 53,9
07.05.2016 7,78* 45,2
13.05.2017 10,17 58,5
12.05.2018 8,55 51,8
11.05.2019 9,74 56,5
09.05.2020 7,68 50,7

В 2016 году сопоставимы показатели были зафиксированы в период внедрения формулы "Роттердам +", которая увеличила доходы тепловой генерации Рината Ахметова.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате пандемии коронавируса.

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что при общем падении тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.

"Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневровой мощности в энергосистеме", - сказала Буславец.

Буславец ранее лоббировала решение в пользу компании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.

Напомним, Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

АЕС (820) атомна енергетика (335) ДТЕК (1362) Буславець Ольга (78)


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Топ коментарі
+5
Якщо існує перевиробництво, потрібно знижувати ціну товару та скорочувати виробництво. Якщо скоротити виробництво і підняти ціну, то знову буде перевиробництво внаслідок зниження попиту.
Якщо ці закони ринку не працюють, потрібно антимонопольне розслідування, антикорупційні справи та націоналізація стратегічної галузі.
Приматбанк же націоналізували через бєніни манси, що становили загрозу фінансовій стабільності - нічого страшного не відбулося. Так само і руда кукарача: посмердить трохи по лондонським судам, утреться та й заспокоїться.
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12.05.2020 13:04 Відповісти
+4
Молодцы. Только потом не говорите почему Украина в жопе.
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12.05.2020 11:32 Відповісти
+4
Добро пожаловать в пещерный век. Вместо современной Атомной енергии, мы вернулись к углю и ветряным мельницам. При етом искренн удивляемся почему у нас засраная екология и ходим в драных штанах. А как вы, кочегары, и неандертальцы хотите жить?
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12.05.2020 11:36 Відповісти
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Шикардос...
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12.05.2020 11:18 Відповісти
Теперь будут обосновывать почему цена на электроэнергию выросла. На кол рыжего!
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12.05.2020 11:30 Відповісти
Молодцы. Только потом не говорите почему Украина в жопе.
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12.05.2020 11:32 Відповісти
нові обличчя, *****...
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12.05.2020 15:27 Відповісти
Добро пожаловать в пещерный век. Вместо современной Атомной енергии, мы вернулись к углю и ветряным мельницам. При етом искренн удивляемся почему у нас засраная екология и ходим в драных штанах. А как вы, кочегары, и неандертальцы хотите жить?
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12.05.2020 11:36 Відповісти
В 2016 было тоже самое, но тогда не было избытка мощности из-за вируса.
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12.05.2020 12:09 Відповісти
може хтось тут не знає, але в 2016 щось не пригадую штучних обмежень виробництва е.е. на АЕС. були пролеми з генераторами.
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12.05.2020 15:07 Відповісти
Ага, а теперь напрягемся и повспоминаем, кто месяца 3-4 назад устраивал истерики об импорте всего 3-7% э/э из России по конкурентным ценам. Некто Петро Порошенко и его ПЕСы не слазили с экранов, отстаивая интересы своего бизнес-партнера Ахметова, да как можно, из России, фу. Теперь произошло, что было понятно тогда. Из энергобаланса страны изымается э/э дешевых государственных АЭС, зато вся Украина будет оплачивать дорогую э/э его вонючих ТЭС, и опупительный десятикратный зеленый тариф. Особенно во время кризиса. Будет иметь мультипликативный эффект на все. В бедной Украине э/э дороже, чем в богатой Европе, и ессно, в Европу ее продают дешевле, чем своим в Украине
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12.05.2020 12:23 Відповісти
зеботам везде петро мерещится
Во первих покупает елетро енергию из раши коломойский для своих преприятий а не для внутренего ринка
Во вторих кто подарил Ахметову все станции ти и твой друг кучма
В третих ахметов платит зп и содержит кучу городов и инфроструктуру которую развивает
к примеру Ладиженская ТЕС если закроют город 300 тис вимрет
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12.05.2020 14:59 Відповісти
ясно, у зєлєдолбіків криза з кадрами не лише в кабміні, але й на ботофермах...
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12.05.2020 15:14 Відповісти
Якщо існує перевиробництво, потрібно знижувати ціну товару та скорочувати виробництво. Якщо скоротити виробництво і підняти ціну, то знову буде перевиробництво внаслідок зниження попиту.
Якщо ці закони ринку не працюють, потрібно антимонопольне розслідування, антикорупційні справи та націоналізація стратегічної галузі.
Приматбанк же націоналізували через бєніни манси, що становили загрозу фінансовій стабільності - нічого страшного не відбулося. Так само і руда кукарача: посмердить трохи по лондонським судам, утреться та й заспокоїться.
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12.05.2020 13:04 Відповісти
То что делает Майданная власть , которая обманула народ, как большевики-Троцкисты-Сталинцы 1917 году, экономическим терроризмом против народа в угоду коррумпированной власти не назовешь.Когда такую политику делал Януковичь в свою угоду и Ахметоа-Клюева население вышло на улицы в течении полу года с лозунгами "Банду Геть" и это уже был второй майдвн после чего люди в мирный способ переизберают геноцидную власть , а она по своей сути не меняется значит надо их удить пожизненно с конфискацией народным судом,а не их судами.
НУЖНЫ ВЫБОРЫ КАЖДЫЙ ГОД И НАКАЗАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ВООВСКУЮ ПОЛИТИКУ ГЕНОЦИДА населения , УНИЧТОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ВСЕЙ СТАНЫ.
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12.05.2020 13:10 Відповісти
майданна влада, ага... зєля на майдані кричав... і хто вам, олігофренам, ще й платить за таке висералово????
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12.05.2020 15:12 Відповісти
А, что сейчас власть не майданная?, что сейчас Янукович у власти или его ставленики, если бы народ не вышел на протест, Янукович до сих пор у власти был, только в результате майдана и выборов народ жить лучьше не стал, как была политика геноцида так и осталась.
Что не понятного?как ты выражаешься олигофрену,заметь это ты сам сказал, или только дерьмо по вентилятору можешь разкидывать судя по всему за это тебе платят такой же тупой.
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12.05.2020 22:11 Відповісти
Пусть те, кому принадлежат ТЭС, ветроэнергетика и солнечная, сами и потребляют ее позавышеным тарифам! И почему распределение и доставка енергии во много раз дороже ее производства? Энергетика должна быть исключительно государственной. А самопроизводители могут продавать свою только за границу, с жёстким контролем уплаты налогов
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12.05.2020 14:24 Відповісти
Проблему порешают, потом. А за это время много бабла украдут
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12.05.2020 17:53 Відповісти

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