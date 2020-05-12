Украинские АЭС сократили производство электроэнергии до исторических минимумов
Мощность генерации атомных электростанций Украины в воскресенье, 10 мая, упала до исторического минимума в 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС на 13,84 тысяч МВт, свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго".
Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.
В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.
|Второе воскресенье мая
|Мощность АЭС, тыс МВт
|Доля атомной генерации, %
|10.05.2015
|8,77
|49,7
|08.05.2016
|7,77*
|48,6
|14.05.2017
|10,13
|59,4
|13.05.2018
|8,12
|49,7
|12.05.2019
|9,71
|57,4
|10.05.2020
|7,41
|49,6
О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботе мая в последние годы.
|Вторая суббота мая
|Мощность АЭС, тыс МВт
|Доля атомной генерации, %
|09.05.2015
|9,47
|53,9
|07.05.2016
|7,78*
|45,2
|13.05.2017
|10,17
|58,5
|12.05.2018
|8,55
|51,8
|11.05.2019
|9,74
|56,5
|09.05.2020
|7,68
|50,7
В 2016 году сопоставимы показатели были зафиксированы в период внедрения формулы "Роттердам +", которая увеличила доходы тепловой генерации Рината Ахметова.
Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате пандемии коронавируса.
Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что при общем падении тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.
"Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневровой мощности в энергосистеме", - сказала Буславец.
Буславец ранее лоббировала решение в пользу компании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.
Напомним, Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.
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Во первих покупает елетро енергию из раши коломойский для своих преприятий а не для внутренего ринка
Во вторих кто подарил Ахметову все станции ти и твой друг кучма
В третих ахметов платит зп и содержит кучу городов и инфроструктуру которую развивает
к примеру Ладиженская ТЕС если закроют город 300 тис вимрет
Якщо ці закони ринку не працюють, потрібно антимонопольне розслідування, антикорупційні справи та націоналізація стратегічної галузі.
Приматбанк же націоналізували через бєніни манси, що становили загрозу фінансовій стабільності - нічого страшного не відбулося. Так само і руда кукарача: посмердить трохи по лондонським судам, утреться та й заспокоїться.
НУЖНЫ ВЫБОРЫ КАЖДЫЙ ГОД И НАКАЗАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ВООВСКУЮ ПОЛИТИКУ ГЕНОЦИДА населения , УНИЧТОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ВСЕЙ СТАНЫ.
Что не понятного?как ты выражаешься олигофрену,заметь это ты сам сказал, или только дерьмо по вентилятору можешь разкидывать судя по всему за это тебе платят такой же тупой.