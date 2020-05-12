Украинские АЭС сократили производство электроэнергии до исторических минимумов

Мощность генерации атомных электростанций Украины в воскресенье, 10 мая, упала до исторического минимума в 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС на 13,84 тысяч МВт, свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

Второе воскресенье мая Мощность АЭС, тыс МВт Доля атомной генерации, % 10.05.2015 8,77 49,7 08.05.2016 7,77* 48,6 14.05.2017 10,13 59,4 13.05.2018 8,12 49,7 12.05.2019 9,71 57,4 10.05.2020 7,41 49,6

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботе мая в последние годы.

Вторая суббота мая Мощность АЭС, тыс МВт Доля атомной генерации, % 09.05.2015 9,47 53,9 07.05.2016 7,78* 45,2 13.05.2017 10,17 58,5 12.05.2018 8,55 51,8 11.05.2019 9,74 56,5 09.05.2020 7,68 50,7

В 2016 году сопоставимы показатели были зафиксированы в период внедрения формулы "Роттердам +", которая увеличила доходы тепловой генерации Рината Ахметова.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате пандемии коронавируса.

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что при общем падении тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.

"Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневровой мощности в энергосистеме", - сказала Буславец.

Буславец ранее лоббировала решение в пользу компании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.

Напомним, Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.