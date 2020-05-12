Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине превысило 16 тысяч

В Украине зафиксировано 16,023 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 12 мая поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 40,289 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: