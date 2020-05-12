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Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине превысило 16 тысяч

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине превысило 16 тысяч

В Украине зафиксировано 16,023 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 12 мая поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 40,289 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 580 случаев;
  • Волынская область - 496 случаев;
  • Днепропетровская область - 748 случаев;
  • Донецкая область - 100 случаев;
  • Житомирская область - 525 случаев;
  • Закарпатская область - 748 случаев;
  • Запорожская область - 331 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1133 случая;
  • Кировоградская область - 425 случаев;
  • Киев - 1930 случаев;
  • Киевская область - 1023 случая;
  • Львовская область - 825 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 225 случаев;
  • Одесская область - 653 случая;
  • Полтавская область - 248 случаев;
  • Ровенская область - 1028 случаев;
  • Сумская область - 157 случаев;
  • Тернопольская область - 1021 случай;
  • Харьковская область - 623 случая;
  • Херсонская область - 162 случая;
  • Хмельницкая область - 182 случая;
  • Черновицкая область - 2396 случаев;
  • Черкасская область - 343 случая;
  • Черниговская область - 79 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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