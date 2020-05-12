Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине превысило 16 тысяч
В Украине зафиксировано 16,023 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 12 мая поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 40,289 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 580 случаев;
- Волынская область - 496 случаев;
- Днепропетровская область - 748 случаев;
- Донецкая область - 100 случаев;
- Житомирская область - 525 случаев;
- Закарпатская область - 748 случаев;
- Запорожская область - 331 случай;
- Ивано-Франковская область - 1133 случая;
- Кировоградская область - 425 случаев;
- Киев - 1930 случаев;
- Киевская область - 1023 случая;
- Львовская область - 825 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 225 случаев;
- Одесская область - 653 случая;
- Полтавская область - 248 случаев;
- Ровенская область - 1028 случаев;
- Сумская область - 157 случаев;
- Тернопольская область - 1021 случай;
- Харьковская область - 623 случая;
- Херсонская область - 162 случая;
- Хмельницкая область - 182 случая;
- Черновицкая область - 2396 случаев;
- Черкасская область - 343 случая;
- Черниговская область - 79 случаев.
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