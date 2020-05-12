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Украинские банки в течение двух недель снизили ставки по депозитам

Украинские банки в течение двух недель снизили ставки по депозитам

На протяжении последних двух недель ставки по депозитам в украинских банках снижались. Существенно опустилась доходность по гривневым сбережениям.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, сообщает БизнесЦензор.

Снизили ставки ОТП Банк, Восток, АП Банк, БТА Банк, МТБ, Пиреус, ПУМБ и Укргазбанк. Только Мегабанк повысил ставки для валютных вкладов.

Гривневые депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,54 п.п. и предлагают 10,69% годовых. Банковские сбережения на сроки от полугода сбросили 0,53 п.п. и предлагают 10,85% годовых. А вклады для периодов свыше года потеряли 0,39 п.п. и предоставляют 10,51% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,41 п.п. и составляет 8,95% годовых. Вклады сроком до месяца подешевели на 0,24 п.п. до 8,8% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,12 п.п. до 6,48% годовых.

Вклады в долларах менее заметно снизили процентные ставки. Синхронно опустилась доходность долларовых депозитов на сроки от месяца до трех и от трех до полугода (на 0,03 п.п. до 0,97% и до 1,23% годовых соответственно). Сбережения на периоды свыше года подешевели на 0,01 п.п. до 2,0% годовых. Средняя ставка для бессрочных сбережений упала на 0,05 п.п. и составляет 0,37% годовых. А стоимость вкладов для периодов от полугода до года выросла на 0,03 п.п. и составляет 1,59% годовых. Депозиты периодом менее месяца подорожали на 0,14 п.п. и дают доходность 0,37% годовых.

Депозиты в евро претерпели минимальных изменений. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода до года выросла на 0,05 п.п. и составляет 1,15% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. до 0,29% годовых. Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: на сроки до месяца - 2,16% годовых, от месяца до 3 составляет - 0,85% годовых, а от 3 до 6 - 0,81% годовых. Доходность вкладов периодом свыше года составляет 1,24% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

банки (7033) гривня (1594) депозит (435)


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В наших умовах і при таких відсотках гривні найкраще зберігати у власній тумбочці...Тумбочка дає гарантію,що поверне гроші при першій вимозі і ще не було випадку щоб обманула...
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12.05.2020 12:47 Відповісти
А якщо у ту тумбочку перед вами загляне хтось інший (невідомий)?
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12.05.2020 13:54 Відповісти
З тумбочкою ще є шанс, з банком - майже відсутній.
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12.05.2020 16:06 Відповісти
Угу. Привыкайте жить в новых реалиях. Скоро стака по депозитам будет на уровне инфляции. НБУ продолжит снижать ставку.
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12.05.2020 13:58 Відповісти
В Швейцарии вы должны платить банку за то,что он хранит ваши деньги.
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12.05.2020 14:14 Відповісти
Брехня.
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Почему скоро ? Учетная ставка уже ниже индкса инфляции. Сейчас деньги побегут из банков, а печатный станок будет только ускоряться.
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12.05.2020 15:04 Відповісти
Не удивительно. НБУ снижает ставку, деньги дешевеют... Скоро вообще ничего не будут стоить...
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12.05.2020 13:56 Відповісти
Зато когда вы прийдете в банк брать кредит,вам будет процентов 30-40 годовых.
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12.05.2020 14:13 Відповісти

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