Ривненская АЭС вывела в резерв энергоблок №4 (обновлено)

Ривненская АЭС 12 мая в 01:38 отключила от энергосистемы и вывела в резерв блок №4, перед этим Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №2.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"В связи с балансовыми ограничениями блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", – уточнили в компании.

По данным "Энергоатома", за прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2217 МВт из-за действия балансового ограничения.

При этом Запорожская АЭС 11 мая в 23:09 вывела из резерва и подключила к энергосистеме страны блок №2.

Таким образом, в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2500 МВт.

Таким образом, на утро вторника в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС длятся 145-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 12-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта.

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Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.