Метро и междугороднее сообщение запустят не раньше середины лета, – Шмыгаль

Возобновление работы метро и междугородного сообщения зависит от ситуации с коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев заболевания, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Об этом со ссылкой на ТСН сообщает БизнесЦензор.

Относительно сроков возобновления работы метро и запуска междугородных сообщений, то Шмыгаль пока прогнозы делать не берется. Однако заявил, что это возможно с середины лета.

Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.

"Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", – пояснил Шмыгаль.

Хоть премьер пока отказался прогнозировать точную дату запуска подземки и железных дорог, но предполагает, что это может произойти ближе к июлю.