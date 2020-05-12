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Новини Коронавірус і карантин
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Метро и междугороднее сообщение запустят не раньше середины лета, – Шмыгаль

Метро и междугороднее сообщение запустят не раньше середины лета, – Шмыгаль

Возобновление работы метро и междугородного сообщения зависит от ситуации с коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев заболевания, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Об этом со ссылкой на ТСН сообщает БизнесЦензор.

Относительно сроков возобновления работы метро и запуска междугородных сообщений, то Шмыгаль пока прогнозы делать не берется. Однако заявил, что это возможно с середины лета.

Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.

"Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", – пояснил Шмыгаль.

Хоть премьер пока отказался прогнозировать точную дату запуска подземки и железных дорог, но предполагает, что это может произойти ближе к июлю.

карантин (2077) Метрополітен (614) електричка (120) Шмигаль Денис (1535) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+15
это диверсия против страны
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12.05.2020 13:44 Відповісти
+12
Думаю к середине лета эту власть будут п_здить и очень больно.
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12.05.2020 14:58 Відповісти
+10
Шмыгаль враг народа Украины
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12.05.2020 15:08 Відповісти
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это диверсия против страны
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12.05.2020 13:44 Відповісти
весь мир НЕ останавливал ни городской, ни междугородний.. ни м/н транспорт..
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений и Майдана в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
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12.05.2020 17:53 Відповісти
Думаю к середине лета эту власть будут п_здить и очень больно.
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12.05.2020 14:58 Відповісти
Шмыгаль враг народа Украины
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12.05.2020 15:08 Відповісти
Виходить, що у переповненій маршрутці менше шансів заразитися ніж у метро, так Мигаль?
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12.05.2020 15:22 Відповісти
Видається, що наш уряд робить все, щоб цю бідну Україну добити. Тут і Путіна не потрібно. Якщо до 15 липня пригородне та міжміське сполучення не буде відновлено, то це означає, що скоріше всього не буде відновлено як мінімум до 15 серпня. А це, в свою чергу, означає повний завал економіки і що перспектива для нас всіх просидіти все літо в 4-х стінах стає реальністю. А ось коли вся країна відпустку просидитиь в 4-х стінах, то восени ми вже будемо просити щоб прийшов Путін, Лукашенко чи чорт лисий і щоб припинив це знущання. Може це і є тактика, розроблена ФСБ.
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12.05.2020 15:50 Відповісти
походу эта гнида увлеклась,пора эту говорящую голову в утиль!!!!
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12.05.2020 16:16 Відповісти
мне интересно, в штатах, италиях, германиях и пр премьеры по три раза на день рассказывают, про то, как сдвинут еще нечто на непределенно сколько и неизвестно что? им там что, делать нечего? только у нас премьер работает: звездит про продолжение ими же придуманных ограничений и свобод, грубо поправ и без того попранную конституцию, 24/7 и не уходит в отпуск
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12.05.2020 17:06 Відповісти
Майдан!
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12.05.2020 17:07 Відповісти
Метро и междугороднее сообщение запустят не раньше середины лета, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7627
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13.05.2020 02:42 Відповісти
Идиотизм Шмыгаля просто зашкаливает!.Где этого "кадра" "откопал" Зеленский? На какой управленческой помойке? Зеленский и Шмыгаль-два сапога пара!
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13.05.2020 05:27 Відповісти
Что значит откопал. Шмыгаля премьером назначил Ахметов, так же как и министра энергетики. Или вы серьезно думаете что гринпоц что то сам решает.
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13.05.2020 09:23 Відповісти
а жить за что?
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13.05.2020 08:14 Відповісти
А как же на работу ехать? У Шмыгаля отобрать авто , пускай едет на 11 маршруте
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13.05.2020 09:36 Відповісти
Этот барановирус имеет смысл. Только в Украине выделено из бюджета 65 млрд гривн на борьбу с пандемией коронавируса .Как распилить такую сумму?Ну это во первых 100% тестирование населения ,а затем 100% вакцинирование .И это только в Украине, -а по всей планете -сколько будут стоить тесты и вакцина ?Я думаю астрономическая сумма .Для этого и был создан психоз.Кто то соберёт хороший урожай .Ложь для обагощения -вот для чего придумали вирус .А как легко будет скупаться всё самое ценное в Украине -это и к бабке не ходи .Голод не тётка ,одели намордники ,оденут и строгие ошейники-короткие !Теперь стату подганяют по смертности ,чтобы бараны сами с себя шерсть стригли .
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13.05.2020 12:24 Відповісти

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