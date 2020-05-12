НАБУ закрыло дело против задержанного на взятке экс-заминистра Грымчака (обновлено)

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против него дело.

Об этом Грымчак написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"… сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал Грымчак.

НАБУ объяснило, что закрыло дело о возможном внесении недостоверных сведений в декларацию Грымчаком, при этом дело о его взяточничестве скоро окажется в суде.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что экс-заместитель министра по вопросам ВОТ по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды", - сообщает НАБУ.

В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего дело направят в суд, а сам бывший чиновник окажется на скамье подсудимых, говорится в сообщении.

НАБУ объясняет, что проверяло другое возможное злоупотребление со стороны экс-замминистра: внесение недостоверных сведений в электронной деклараций.

"Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", - сообщает НАБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

14 августа НАБУ и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.