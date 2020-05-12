Мировой интернет-трафик вырос втрое из-за карантина

Интернет-трафик в мире вырос втрое во время пандемии коронавируса и введения карантина во многих странах, сообщает ООН.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и в то же время стал еще более очевидным так называемый "цифровой разрыв". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В целом интернет-трафик в мире утроился", - говорится в сообщении.

Если ранее широкополосная связь чаще всего использовалась в городских офисах, теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.

В Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий. "Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться", - отметили в организации.