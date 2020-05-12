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Продажа авиабилетов в Украину на конец мая преждевременна, – Мининфраструктуры

Продажа авиабилетов в Украину на конец мая преждевременна, – Мининфраструктуры

Продажи авиабилетов на конец мая преждевременны, заявляет Министерство инфраструктуры Украины.

Об этом со ссылкой на НВ сообщает БизнесЦензор.

"Пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения Правительства", — ответили на запрос издания в Мининфраструктуры о заявлениях европейских авиакомпаний о возможном возобновлении регулярных рейсов в Украину.

В Мининфраструктуры отмечают, что все решения будут приниматься исключительно Кабинетом министров Украины.

"Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Относительно действий авиакоманий по продаже билетов на 23 мая — такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров", — подчеркнули в министерстве.

Возобновление сообщения с другими странами также зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации.

"Сейчас Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза", — сообщает Мининфраструктуры.

Также в Министерстве сообщили, что готовятся рекомендации по работе аэропортов после восстановления регулярного авиасообщения.

Ранее авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что полноценного восстановления международного авиасообщение с Украиной до осени не будет. Однако внутреннее авиасообщение в Украине могут восстановить уже летом.

авіація (2263) авіасполучення (2507) Мінінфраструктури (1376)


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Зеленский и проходимец Шмыгаль мешают украинцам нормально жить,передвигаться и зарабатывать деньги,если эти проходимцы мешают жить людям,то зачем они нужны?
Зеленский обманул людей на выборах и должен уйти,а ахметовсекя марионетка Шмыгаль должен сесть в тюрьму,их указы не легитимны и не обязательны к исполнению
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12.05.2020 14:24 Відповісти
ресторани відкривати вчасно, а авіасполучення ні?? З якого це переляку? При чому акцент якийсь дивний, тобто МАУ може літати за кордон, а от іноземні авіперевізники не повинні? Вже навіть не шифруються беніни слуги.
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12.05.2020 14:36 Відповісти
Найдутся лохи что купят как же беню не поднять )))
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Если Европа откроет воздушное пространство и будет принимать самолеты из третьих стран, то какое отношение к этому имеет Украина его правительство, каким боком Министерство инфраструктуры, это вопрос принимающей стороны, безопасность и т.д.
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12.05.2020 17:49 Відповісти
Просто, по технически типа причинам(нет распоряжения МИД, например, не откроют пункты ПТК в аэропортах и всё. И никакого крепостничества, просто забота о здоровье во всем мире...
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12.05.2020 19:58 Відповісти

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