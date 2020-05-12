Продажа авиабилетов в Украину на конец мая преждевременна, – Мининфраструктуры

Продажи авиабилетов на конец мая преждевременны, заявляет Министерство инфраструктуры Украины.

Об этом со ссылкой на НВ сообщает БизнесЦензор.

"Пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения Правительства", — ответили на запрос издания в Мининфраструктуры о заявлениях европейских авиакомпаний о возможном возобновлении регулярных рейсов в Украину.

В Мининфраструктуры отмечают, что все решения будут приниматься исключительно Кабинетом министров Украины.

"Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Относительно действий авиакоманий по продаже билетов на 23 мая — такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров", — подчеркнули в министерстве.

Возобновление сообщения с другими странами также зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации.

"Сейчас Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза", — сообщает Мининфраструктуры.

Также в Министерстве сообщили, что готовятся рекомендации по работе аэропортов после восстановления регулярного авиасообщения.

Ранее авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что полноценного восстановления международного авиасообщение с Украиной до осени не будет. Однако внутреннее авиасообщение в Украине могут восстановить уже летом.