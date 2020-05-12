Окружение Коломойского монополизировало поставки хлора для водоканалов. ВИДЕО

Днепропетровский областной совет в 2019 году продал Аульскую хлоропереливную станцию за 30 млн грн ООО "Агентство Мега Плюс", которая связана с окружением Игоря Коломойского.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Как выяснили журналисты, фирма "Агентство "Мега плюс" формально принадлежит Андрею Житникову. Сам житников, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Однако его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект.

При этом до покупки стратегического предприятия, Житников работал в фирмах "Приват Холдинг", которая принадлежала Игорю Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.

Как отмечается в расследовании, решение о приватизации Аульской хлоропереливной станции инициировал депутат Днепропетровского облсовета от партии "УКРОП", глава комиссии по вопросам ЖКХ Андрей Смирнов. Сейчас он занимает должность заместителя главы Офиса президента.

Еще весной 2019 года Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" заявляла, что инициированная связанным с группой "Приват" АО "Днипроазот" приватизации коммунального предприятия "Аульская хлоропереливная станция" (АХПС) может привести к полной монополизации рынка жидкого хора и поставит под угрозу водоснабжение большинства городов Украины.

Так, единственным производителем хлора в Украине является "Днепроазот" Коломойского. Частично альтернативу монопольному положению "Днепроазота" могла создавать "Аульская хлорпереливна станция", которая может осуществлять поставки жидкого хлора как производства АО "Днепроазот", так и от зарубежных поставщиков, располагая необходимым оборудованием, которого нет больше ни у кого в Украине.

Традиционно основным поставщиком хлора для АХПС является "Днипроазот", однако в период его остановки в 2018 году АХПС смогло организовать поставки импортного хлора.

Как сообщалось, в середине июня 2018 года АО "Днепроазот", подконтрольное группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, предупредило водоканалы о прекращении поставок жидкого хлора, который используется для обеззараживания питьевой воды.

В связи с этим, на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.

Службой безопасности Украины была начата проверка действий должностных лиц предприятия, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора. О результатах проверки до сих пор ничего не известно.

В результате, "Днепроазот" возобновил производство жидкого хлора, но уже с новыми, существенно более высоким ценам на реагент. После запуска "Днепроазот" поднял цены на жидкий хлор с менее 7 тыс. грн до 36 тыс. грн за тонну (на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс. грн за тонну). Эти деньги включены в платежки за воду.

Как выяснили журналисты, за почти 2 года с момента остановки "Днепроазота" и повышения цен Антимонопольный комитет так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста. По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которые было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановка производства. Но пока, по словам главы департамента, представление готово приблизительно на 70%.