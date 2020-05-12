Минцифры отрицает утечку из приложения "Дия", Нацполиция открыла дело (обновлено)

Появление в открытом доступе персональных данных граждан не связано с возможной утечкой данных из приложения "Дия".

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В "Телеграмм" заработал бот, использующий большие объемы персональных данных. Сразу активно начал распространяться фейк, что эта информация связана с работой приложения "Дия". Это невозможно даже теоретически!", – заявил Федоров.

"Во-первых и главное – "Дия" не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дия". В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете", – добавил вице-премьер.

По словам Федорова, речь идет о базе данных "Приватбанка" (до национализации), а также других частных (негосударственных) баз данных.

"Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия по работе телеграмм-бота и доступных в нем персональных данных", – добавил Федоров.

В свою очередь в пресс-службе Нацполиции позднее сообщили, что по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов Главным следственным управлением начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), что привело к утечке информации).

Оперативное сопровождение в деле расследования осуществляет Департамент киберполиции,

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия", – уверяют в полиции.

В настоящее время работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращена.

"Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективному расследованию уголовного производства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минцифры, за три месяца после запуска мобильное приложение "Дия" скачали 3 млн пользователей.

Напомним, 15 апреля Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", подтвердив их статус цифрового аналога бумажных документов.

3 апреля Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.