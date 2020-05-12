БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
489 0

Украина может выиграть от перестройки цепочек поставок после кризиса, – ЕБРР

Украина может выиграть от перестройки цепочек поставок после кризиса, – ЕБРР

Украина может извлечь выгоду в перестройке цепочек поставок, которая последует за кризисом.

Об этом сообщил региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина с ее географической близостью к Западной Европе и размером, который может предложить эффект масштаба, имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из такого посткризисного развития. Этот кризис также придаст дополнительный импульс отраслям информационных и коммуникационных технологий, электронной коммерции и службам доставки, одновременно бросая вызов бизнес-моделям розничной торговли, услугам в сфере недвижимости и экономики совместного использования", - сказал Богов.

По мнению Богова, это одна из экономических возможностей, которая возникнет в ответ на кризис COVID-19 в долгосрочной перспективе.

"Кризис может привести к более тщательному изучению цепочек поставок с упором на устойчивость и диверсификацию. Во многих секторах одна экономика, часто это Китай, является сейчас доминирующим мировым поставщиком", - пояснил Богов.

В некоторых из этих секторов экономики регионов ЕБРР уже есть сравнительные преимущества и большие объемы экспорта, что может привести к дальнейшему расширению их экспорта, добавил он.

Автор: 

ЄБРР (781) поставки (149) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 