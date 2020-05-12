Рада отменила единоразовые выплаты молодым учителям, – Минфин

При голосовании за изменения в государственный бюджет на 2020 год и создание Фонда борьбы с коронавирусом было сокращено финансирование программы выплаты надбавок молодым учителям.

Об этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"Ррешением Верховной Рады от 13 апреля внесены изменения в закон "О госбюджете Украины на 2020 год". К сожалению, остановлено финансирование государственной целевой программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования", которой предусматривалась выплата молодым учителям", – сказал Ермоличев.

Замминистра также признал, что в государственном и местном бюджетах нет средств на повышение зарплат педагогическим работникам.

"Проблема заключается в отсутствии ресурса на повышение зарплат педагогическим работникам в государственном и местных бюджетах. И надо понимать он дополнительно просто так не появится! Нужно принимать управленческие решения, требующие глубокого анализа деятельности сети учебных заведений и целей осуществления расходов. Для школ – это сфера ответственности органов местного самоуправления" – отметил чиновник.

В частности, по данным Минфина, фактическое количество учителей, работающих в школах, значительно превышает расчетное количество ставок, определенное нормативами.

"По расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. ед. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц… Содержание этих 36,2 тыс. ставок требует дополнительного направления около 5,6 млрд грн из местных бюджетов", – добавил Ермолычев.

Читайте также: Молодым учителям пообещали выплатить по 20 тысяч через год

Как сообщалось, в начале марта Кабмин распределил субвенцию в размере 1,55 млрд грн для выплаты надбавок молодым учителям.

Планировалось, что за счет этих средств более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат единоразовую выплату в 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года.

По данным Минобразования, сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. грн в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5,41 тыс. грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет – 8,18 тыс. грн.