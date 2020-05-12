Снять ограничения на границе можно только после рекомендаций Минздрава, – Госпогранслужба

Решение о снятии ограничений на государственной границе можно выносить на рассмотрение Кабинета министров только после рекомендаций Министерства здравоохранения Украины о том, что уровень заболеваемости COVID-19 падает и уже нет опасности распространения коронавируса.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если рассматривать Украину, то должны быть рекомендации Министерства здравоохранения, что уровень заболеваемости падает и уже нет опасности распространения коронавируса. Только после этого можно выносить решение на рассмотрение правительства, как от Минздрава, так и от администрации пограничной службы о снятии ограничений именно на государственной границе", - сказал Демченко.

Кроме того, Демченко отметил, что на данный момент пассажиропоток на украинской границе незначителен и составляет от 13 тыс. до 15 тыс. человек в сутки.

"На данный момент пассажиропоток незначительный и таким он остается в течение определенного периода. До ограничительных мер и до распространения коронавируса в мире общий пассажиропоток за сутки был 200 тыс. лиц как на въезд, так и на выезд. Сейчас он колеблется от 13 тыс. до 15 тыс. человек в сутки. За все время ограничительных мер мы видим перевес въезда в Украину над выездом из Украины", - отметил он.