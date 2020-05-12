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"Роснефть" объявила о сокращении расходов из-за падения цен на нефть

"Роснефть" будет вынуждена сократить инвестиционную программу в 2020 году из-за сокращения добычи и падения цен на нефть.

Об этом глава российской нефтяной компании Игорь Сечин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно", – сказал Сечин.

Глава "Роснефти" уточнил, что эта сумма на 200 млрд рублей меньше, чем было в 2019 году.

"Примерно 200 млрд. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании", – добавил Сечин.

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Глава компании призвал президента РФ рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот для геологоразведовательных работ и предоставления кредитов для "Роснефти".

Автор: 

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