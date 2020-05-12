БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
435 0

Минфин запретил выплату чиновникам авансовых командировочных наличными

Минфин запретил выплату чиновникам авансовых командировочных наличными

Министерство финансов запретило выплату авансовых командировочных наличными государственным служащим и сотрудникам госпредприятий и учреждений, если только это не требуется для обеспечения конфиденциальности сотрудников в военных формированиях и госорганах разведки, контрразведки или оперативно-розыскной деятельности.

Соответствующие изменения в инструкции о служебных командировках по Украине и за рубежом предусматривает указ Минфина №155 от 13 апреля 2020 года, который опубликован в "Официальном вестнике Украины" и вступил в силу 12 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие выплаты должны проходить только в безналичной форме.

Автор: 

гроші (547) заборона (465) відрядження (9) Мінфін (2958)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 