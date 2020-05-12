СБУ заявила о блокировании 59 сайтов с азартными играми

По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартных игр.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Сейчас уже закрыто доступ к 59 соответствующих интернет-платформ, в том числе до 20 самых популярных среди украинских азартных игроков.

"Службой безопасности Украины будут приниматься все необходимые меры, направленные на неукоснительное соблюдение законодательства Украины о запрете игорного бизнеса и привлечения виновных лиц к ответственности", - сказано в сообщении.