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СБУ заявила о блокировании 59 сайтов с азартными играми

СБУ заявила о блокировании 59 сайтов с азартными играми

По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартных игр.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Сейчас уже закрыто доступ к 59 соответствующих интернет-платформ, в том числе до 20 самых популярных среди украинских азартных игроков.

"Службой безопасности Украины будут приниматься все необходимые меры, направленные на неукоснительное соблюдение законодательства Украины о запрете игорного бизнеса и привлечения виновных лиц к ответственности", - сказано в сообщении.

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інтернет (1370) СБУ (1550) азартні ігри (197) блокування (194)


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