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"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения

"Укрзализныця" разработала план мер по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает БизнесЦензор.

По словам главы компании, при условии отмены или смягчения карантинных мер "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначения поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором – планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", – уточнил Юрик.

В то же время он напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан. Так, по данным специалистов "Укрзализныци", при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором – еще 224,5 млн грн.

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карантин (2077) перевезення (661) Укрзалізниця (4832)


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Збиток, за їх логікорю--це недоздирство за перевищення влади здирати квитки з нужденних, що харчуються з останньої копійки. За моєю логікою збиток--це відсутність прибутку і збитковий підсумок витрат і надходженнь. ЗБИТКОМ НІЯК НЕ МОЖЕ БУТИ НЕДООТРИМАННЯ!
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12.05.2020 20:04 Відповісти
компанія монополіст і збиткова....
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12.05.2020 20:07 Відповісти
прям смотрю ---запчасти на дизеля везут, крюковский выпускает электрички ежедневно десятками, ремонт вагонов кипит! аж бесит их труд--в верхах...
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12.05.2020 20:14 Відповісти
Отмена пригородного сообщения-это очередная схема уничтожения и доведения до банкротства непотопляемой отрасли - "курицы несущей золотые яйца". Никакой научной базы целесообразности закрытия метро ,остановки транспорта и ЖД сообщения - нет. "Рекомендации" ВОЗ на хлеб не намажешь.А экономический ущерб от этого громадный и ничем не обоснованный. Почему в супермаркете куче людей находиться можно-а в электричке или метро нельзя- тем более что уже есть подтвержденные научные исследования что вирус не передается по воздуху,при рукопожатии,с ручек дверей,пультов ТВ,через мобильные ТЛФ,купюры,унитазы и тд и т.п. А те "мертвые" вирусы,которые удается собрать с этих предметов,"оживить" и размножить не удается при всем желании,от слова совсем. У нас что нельзя провести подобные исследования и подтвердить или опровергнуть исследования ученых ЕС(Германии) в данном случае? Та же АО укрзализница тратит по 50 млн.грн на бесполезные "аудиты" разным прохиндеям,а заплатить в 50 раз меньше украинским ученым-вирусологам и провести реальные исследования в электричке или вагоне дизель поезда ума не хватает? "Откаты" нельзя получить?.Понятно,что руководство страны и МОЗ Украины обязано прислушиваться к "рекомендациям ВОЗ",а если окажется что эти "рекомендации" угробили экономику,кто будет компенсировать колоссальные убытки ? Всем добра.
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12.05.2020 20:35 Відповісти

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