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В Киеве начались ежегодные массовые отключения горячей воды

В Киеве начались ежегодные массовые отключения горячей воды

С 12 мая коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало проведение гидравлических испытаний теплосетей, в связи с чем горячее водоснабжение отключено в ряде районов города.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"С 12 мая начнутся гидравлические испытания тепловых сетей от теплоисточников КП "Киевтеплоэнерго": станции теплоснабжения №2, ТЭЦ-6 (жилые массивы Троещина, Лесной, Оболонь), на районных котельных "Воскресенка", "Пар", "Отрадный", "Минская", "Виноградарь", а также на ряде квартальных котельных", – сообщили в компании.

В связи с этим без горячего водоснабжения останутся жилые дома на Троещине, Лесном массиве, Воскресенке, Оболони, Минском массиве, Виноградаре и микрорайоне Отрадный.

Как сообщалось, в начале апреля мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в период действия карантинных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям под предлогом проведения ежегодных испытаний сетей.

Автор: 

гаряча вода (96) Київ (4734) Київтеплоенерго (186)


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