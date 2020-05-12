Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал в апреле на 99,5%

Количество пассажиров, которые воспользовались услугами аэропорта "Борисполь" в апреле 2020 года, составило 5 548 человек (-99,5%) по сравнению с 1,155 млн человек в 2019 году.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта "Борисполь", передает БизнесЦензор.

При этом, количество пассажиров чартерных рейсов в апреле 2020 года составило 4 459 человек, что на 98,2% ниже, чем в прошлом году (251,8 тыс. человек), а регулярных - 1 089 человек, что на 99,9% ниже, чем в апреле прошлого года, когда показатель составил 903,2 тыс. пассажиров

Согласно информации авиапредприятия, за первые четыре месяца 2020 года аэропорт "Борисполь" обслужил 2,442 млн человек, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда пассажиропоток составил 3,810 млн человек.

Это произошло на фоне введенных ограничений на выполнение регулярных рейсов, которые начали действовать с 17 марта.

Сообщается, что в январе-апреле текущего года 1,862 млн пассажиров воспользовались регулярными перевозками (-41%), и 579,9 тыс. человек составили нерегулярные перевозки (-13%).

В 2020 году было обслужено 389,9 тыс. трансферных пассажиров, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (971,5 тыс. человек).