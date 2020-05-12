Зеленский назначил пресс-секретаря "95 квартала" членом Совета по вопросам телевидения

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяну Руденко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №171/2020 от 12 мая обнародован на сайте главы государства.

Татьяна Руденко известна как руководитель пресс-службы студии "Квартал 95", которой ранее владел Зеленский.

Согласно данным госреестра юрлиц, с июля 2019 года Руденко также указана владельцем и директором ООО "Йод.Медиа" вместо Ирины Победоносцевой, бывшего директора по развитию студии "Квартал 95", которая возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.

По данным отраслевого издания "Детектор Медиа", Татьяна Руденко также является сестрой народного депутата от Слуги народа и экс-менеджера по маркетингу "Квартала 95" Ольги Руденко.