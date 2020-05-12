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"Укрзализныця" планирует отремонтировать 300 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" до конца 2020 года намерено осуществить капитальный ремонт 300 пассажирских вагонов.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Иван Юрик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Юрика, только в киевском депо в апреле уже отремонтировано 75 вагонов.

"Плановые работы проходят по графику. Уверен, что сможем максимально качественного подготовить подвижной состав перед стартом. К концу года планируем капитальный ремонт с модернизацией 300 вагонов. Это не маленькая цифра, учитывая падение экономики и финансовое состояние компании", - сообщил Юрик.

Как сообщалось, в январе 2020 года бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" может отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020 году.

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ремонт (1500) Укрзалізниця (4832) вагони (667)


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КРП пасажирських вагонів в деповських умовах? А чи має депо право,допуск на виконання КРП. Та й вимоги при виконанні КРП зовсім інші ніж при виконанні ДР. Не всяке ВЧД пасажирське має , наприклад, можливість виконувати ремонт колісних пар із зміною елементів. Користуються продукцією ВРЗ. А повний КРП це не латку приварити і зафарбувати. Це набагато складніше. А ще й з модернізацією. Поцікавтесь що це таке у КВБЗабо У Дніпровського ВРЗ
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12.05.2020 21:17 Відповісти
планировать не значить сделать
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12.05.2020 21:19 Відповісти

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