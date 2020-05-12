Прибыль "Приватбанка" в первом квартале превысила 10 миллиардов
В январе-марте 2020 года чистая прибыль государственного "Приватбанка" составила 10,4 млрд грн или 65,3% от прибыли всего банковского сектора.
Об этом говорится в майском Обзоре банковского сектора Национального банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.
Как сообщалось, по данным НБУ платежеспособные банки Украины в январе-марте 2020 года получили 15,97 млрд грн чистой прибыли, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн).
Напомним, государственный "Приватбанк" получил по итогам работы в 2019 году 32,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 11,67 млрд грн за 2018 год.
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