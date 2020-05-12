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Новини
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Минфин увеличил размещение краткосрочных облигаций до 20 миллиардов

Минфин увеличил размещение краткосрочных облигаций до 20 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 12 мая, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 19,39 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, трехмесячные облигации в гривне были размещены на 13,07 млрд грн под 11,26% годовых, шестимесячные – на 6,32 млрд грн под 11,28%.

Как сообщалось, по итогам аукционов 5 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 10,02 млрд грн от продажи трехмесячных облигаций, сохранив ставку по ним на уровне 11,24% годовых.

В конце апреля после нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, разместив трехмесячные гривневые ОВГЗ на 5,38 млрд грн под 11,24%, а также долларовые облигации сроком обращения 6 месяцев на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев – на $111,1 млн под 3,5%.

Перед этим последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта. На них средневзвешена ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения – 10% годовых, трехмесячных долларовых – 3% годовых.

Автор: 

держборг (1103) Мінфін (2958) ОВДП (816) облігації (1481)


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Топ коментарі
+4
30млрд грн за два тижні. Зрозуміло тоді чого гривня трохи укріпилася.
З такими темпами через ті три місяці, коли віддавати ці гроші треба буде і кредиту МВФ не вистачить.
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12.05.2020 20:42 Відповісти
+3
Будет то что как всегда, когда аферистическая, воровска, финансовая пирамида МММ рушится, вкладчики теряют денег, только в нашем случае за воровство власти которая организовывает эту пирамиду и вкладывает не свои деньги, а бюджетные деньги заплатит народ : заберут у государства все активы принадлежащие народу и обесценятся сбережения,валюта,зарплат и пенсии в украинской валюте. и заберут за долги который ни чего не вклад клиет берет деньги в банке.
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12.05.2020 21:45 Відповісти
+3
Те ж саме що в 2014. Но можливо навіть гірше.
Я себе тішу тим що цього разу після такого можна буде валити всіх недобитків та зелень. Армія наступ РФ повинна втримати, а із зеленими ********** та їх родичами населення розбереться.
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13.05.2020 07:37 Відповісти
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- А у нас? - спрашивают из зала.
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12.05.2020 19:41 Відповісти
30млрд грн за два тижні. Зрозуміло тоді чого гривня трохи укріпилася.
З такими темпами через ті три місяці, коли віддавати ці гроші треба буде і кредиту МВФ не вистачить.
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12.05.2020 20:42 Відповісти
що би не "пережати" чи "перекрутити" - завжди "лопне" - СОПРОМАТ ...
але "временщикам" пофуй : прийшов - украв- пішов...
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12.05.2020 21:00 Відповісти
Ну ващето кредит МВФ мог спасти экономику Украины в сентябре 2019 года.

Сейчас это уже прикладывание подорожника к трупу.
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13.05.2020 13:53 Відповісти
а що буде далі - коли ця мега афера закінчиться....
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12.05.2020 20:57 Відповісти
Будет то что как всегда, когда аферистическая, воровска, финансовая пирамида МММ рушится, вкладчики теряют денег, только в нашем случае за воровство власти которая организовывает эту пирамиду и вкладывает не свои деньги, а бюджетные деньги заплатит народ : заберут у государства все активы принадлежащие народу и обесценятся сбережения,валюта,зарплат и пенсии в украинской валюте. и заберут за долги который ни чего не вклад клиет берет деньги в банке.
показати весь коментар
12.05.2020 21:45 Відповісти
Те ж саме що в 2014. Но можливо навіть гірше.
Я себе тішу тим що цього разу після такого можна буде валити всіх недобитків та зелень. Армія наступ РФ повинна втримати, а із зеленими ********** та їх родичами населення розбереться.
показати весь коментар
13.05.2020 07:37 Відповісти
Ви хіба не знаєте? Нас обманули, влада погана, ми жертви, ми тут ні до чого... а потім черговий месія намалюється і вони побіжать знову "обманюватись"..
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Ну , починати із себе завжди не хочеться ...- а тому маемо те що маемо ( в загалі) - та кожен свое особисте...
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13.05.2020 19:08 Відповісти
От вам і маєте... А як ви думали,звідки Зеліна тисяча узялась? Через 3 місяці ми її повертати будемо, усією країною та ще й з фантастичними відсотками. Це вам не якийсь дріб'язок що МВФ накручує, тут відсоток потужний...
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13.05.2020 11:33 Відповісти

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