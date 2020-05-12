Польша летом может открыть границы для туристов из отдельных стран

Правительство Польши хочет открыть на сезон отпусков границы для туристов из отдельных стран, в которых эпидемическая ситуация под контролем.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24, передает БизнесЦензор.

Сейчас правительство рассматривает два варианта: первый касается приезда в июле и августе иностранцев из стран, где заражений коронавируса меньше, а также из государств, где тестирование наиболее широко применяется: например, из Германии.

Второй вариант предполагает, что турист из-за границы - без необходимости прохождения карантина - сможет приехать в Польшу, если за несколько дней до этого проведет тест на коронавирус.

"Поскольку сегодня мы говорим о том, что в случае сезонных или трансграничных работников мы должны дать им возможность приезда без карантина, то такого рода решение, если эпидемическая ситуация это позволяет, было бы, безусловно, хорошим вариантом для туризма и, конечно, мы будем говорить о нем", - рассказала вице-премьер по развитию, которая отвечает в правительстве за туризм, Ядвига Эмилевич.

Она отмечает, что все зависит от развития эпидемии. Однако упомянутые предложения могли бы предотвратить упадок гостиничной сферы в Польше.

Как сообщалось, в Польше количество заражений коронавируса с начала эпидемии превысило 16,5 тыс.