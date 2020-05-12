Мининфраструктуры работает над возобновлением работы транспорта с 22 мая

Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер – масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничения количества пассажиров и мест для сидения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками 12 мая, передает БизнесЦензор.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", – отметил Криклий.

Он сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок. "Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта ", – добавил министр.

В ходе встречи участники обсудили вопросы восстановления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города.