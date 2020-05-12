Расходы украинцев на лекарства выросли на 18%, – исследование

Розничные продажи лекарств за январь-март 2020 года в денежном выражении выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 12,29 млрд грн, в натуральном выражении на 15,5% – до 183 млн упаковок.

Такие данные приведены в отчете компании SMD, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по данным компании, в марте 2020 розничные продажи лекарств в натуральном выражении выросли на 37,2% по сравнению с мартом предыдущего года – до 75 млн упаковок, тогда как в денежном они выросли на 37,8% – до 4,77 млрд грн.

В пятерку лидеров розничного рынка по итогам первого квартала в натуральном выражении вышли компании "Дарница", доля которой составила 15%, "Фармак" (6,5%), "Артериум" (5,8%), "Киевский витаминный завод" (6%) и группа компаний "Здоровье" (5,1%).

В денежном выражении пятерку лидеров сформировали компании "Фармак" с долей 5,7%, "Артериум" (3,8%), Sanofi (3,5%), "Дарница" (4,5%) и GSK (2,9%).